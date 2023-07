FC Porto e Barcelona com princípio de acordo, resta Nico González decidir

Médio incitado a procurar colocação, com o FC Porto na frente; Conversa entre Xavi e o jovem jogador deixou claro que a saída de Camp Nou é a melhos solução para todas as partes. Valência terá abandonado a corrida, segundo a Imprensa catalã.

A possibilidade de Nico González reforçar o FC Porto ganhou um novo impulso. O Barcelona deu luz verde ao médio para encontrar colocação, uma vez que, ficando no plantel "blaugrana", não terá possibilidades de contar com o tempo de jogo idealizado. Entre os dois clubes, ao que O JOGO apurou, também já existe um princípio de acordo, faltando apenas Nico decidir se é mesmo no Dragão que quer jogar. E tudo indica que sim. Ontem, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Xavi Hernández conversou com o jogador, de 21 anos, e explicou-lhe que a forte concorrência no miolo do Barça o deixaria com parcas perspetivas de afirmação.

Do lado do FC Porto, há vontade de contratar dois jogadores para o setor intermediário, sendo que um deles, praticamente fechado, é Alan Varela. Nico González entra nestas contas como segundo nome desejado, com a Imprensa catalã a detalhar que os dragões já aguardam uma resposta do internacional jovem por Espanha. O cenário privilegiado pelo Barça é o de empréstimo simples, embora não seja colocada de parte a hipótese de acontecer uma venda que contemple opção de recompra, de forma a salvaguardar os interesses "blaugrana". Uma terceira via - cedência com opção de compra - será a que mais agrada à SAD portista.

Refira-se, ainda, que o Valência abandonou a corrida por Nico González, segundo o jornal "Sport".