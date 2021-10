FC Porto e a morte de Tengarrinha: "Recordaremos o percurso e contaremos as histórias"

Antigo futebolista faleceu este sábado.

O FC Porto reagiu nas redes sociais ao falecimento de Bernardo Tengarrinha, jogador que passou pelo clube azul e branco. "Até sempre, Tengarrinha! Recordaremos o percurso e contaremos as histórias. Para a família e amigos, o FC Porto envia sentidas condolências", pode ler-se, numa mensagem onde o antigo futebolista surge vestido de azul e branco.

Até sempre, Tengarrinha! Recordaremos o percurso e contaremos as histórias. Para a família e amigos, o FC Porto envia sentidas condolências. #FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/EtBtqVwVOK - FC Porto (@FCPorto) October 30, 2021

Tengarrinha morreu este sábado aos 32 anos, vítima de um linfoma de Hodgkin (com sintomas idênticos aos da leucemia). Com um percurso recheado no futebol português, desempenhando funções na defesa e também no meio-campo, registou passagens por Benfica (formação), FC Porto, Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, CSKA Sofia (Bulgária), Chaves e Boavista, onde terminou a carreira em 2016/17.

Nos dragões concluiu a formação e esteve em dois jogos da equipa principal na época 2008/09, pela mão de Jesualdo Ferreira.