FC Porto e a distinção de Sérgio Oliveira na Champions: "O algodão não engana..."

Médio dos dragões foi incluído no plantel ideal da Liga dos Campeões 2020/21.

Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, foi um dos 23 jogadores escolhidos para integrarem o plantel ideal da Liga dos Campeões 2020/21 e, esta terça-feira, o clube azul e branco destacou a "distinção", assim como a nomeação do fantástico pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi frente ao Chelsea para melhor golo da prova.

"A campanha europeia do FC Porto continua a dar que falar pelos melhores motivos. Terminada mais uma edição da maior prova de clubes do mundo, a UEFA anunciou que Sérgio Oliveira integra a equipa All Star e nomeou o golo de Mehdi Taremi ao Chelsea para o prémio de melhor da Liga dos Campeões. O portista de Paços de Brandão tem a companhia de centrocampistas como Kevin de Bruyne, N"Golo Kanté e Luka Modrić, enquanto que o iraniano concorre com Lionel Messi, Neymar, Benzema ou Kylian Mbappé, entre outros. Além do nosso habitat natural, a Champions é o algodão do futebol. Costuma dizer-se que o algodão não engana", pode ler-se na newsletter "Dragões Diário", que também não esquece o contributo da formação do Olival no sucesso da Seleção de sub-21, que eliminou Itália nos quartos de final do Europeu da categoria.

"Entretanto já se disputaram os 'quartos' do campeonato da Europa de sub-21. Concluído o grupo D no primeiro lugar, a seleção nacional bateu ontem a Itália (5-3) com o contributo de cinco dragões. Além de Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró - duas assistências nos 33 minutos que esteve em campo -, Fábio Vieira e Francisco Conceição - que fechou a contagem em grande estilo -, houve mais um trio formado no Olival (Diogo Queirós, Diogo Dalot e Vítor Ferreira) a ser utilizado por Rui Jorge. João Mário era elegível e esteve na ronda inaugural em março, mas desta feita foi excluído da convocatória para a fase a eliminar. Nas meias-finais (quinta-feira, 17h00) os jovens lusos têm encontro marcado com a Espanha em Maribor", remata o FC Porto.