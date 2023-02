FC Porto e a arbitragem do jogo com o Marítimo: "Não nos vergam"

"A análise dos lances que marcaram esta arbitragem fica para as instâncias competentes", escreve o clube azul e branco.

O FC Porto utilizou na newsletter Dragões Diário para deixar reparos à arbitragem de Fábio Veríssimo no encontro com o Marítimo, da ronda 18 do campeonato, que a equipa de Conceição venceu com golos de Wendell e Galeno.

"O FC Porto venceu ontem o Marítimo por 2-0, na Madeira, num jogo em que os principais derrotados não foram os adversários enfrentados no campo, mas os incendiários desonestos que nos últimos dias montaram e difundiram até à exaustão uma narrativa absurda sobre supostos benefícios de arbitragem à equipa que ganhou as últimas quatro competições nacionais", pode ler-se.



"A análise dos lances que marcaram esta arbitragem fica para as instâncias competentes, mas não podemos deixar de notar que se o objetivo de tanto barulho era fazer quebrar quem quer ganhar acima de tudo, o tiro saiu manifestamente ao lado. Independentemente de todos os obstáculos, o FC Porto nunca deixa de lutar por aquilo a que considera ter direito. Não nos vergam", completou o clube azul e branco.

No referido jogo, do lado do FC Porto, Bernardo Folha, o adjunto Vítor Bruno e Sérgio Conceição foram expulsos no primeiro tempo, assim como Pablo Moreno, avançado do Marítimo.