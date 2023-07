FC Porto divulga programa de jogos do estágio de pré-época

Dragões vão trabalhar no Algarve entre 17 e 26 de julho

O FC Porto divulgou este sábado o programa do estágio de pré-época, que arranca no dia 17 e se estende até dia 26, no Vale do Garrão, zona algarvia já escolhida noutros anos.

A equipa de Sérgio Conceição começa com um teste frente ao Portimonense, à porta fechada, no dia 19.

Depois, seguem-se dois jogos com transmissão no Porto Canal e FC Porto TV: Cardiff, dia 22 às 19 horas, no Estádio do Algarve, e Wolves, dia 25 à mesma hora mas no Estádio da Bela Vista, em Lagoa.

Estes dois encontros já eram conhecidos, mas os dragões também vão defrontar o Estrela da Amadora no dia 26, num jogo treino longe das câmaras.