FC Porto divulga imagens do terceiro equipamento para a época 2022/23

FC Porto revelou na manhã desta quinta-feira o terceiro equipamento para a temporada 2022/23. "Este é um equipamento que viaja até à génese do FC Porto europeu, numa reinterpretação do equipamento usado na primeira final europeia da nossa história, em Basileia. Aquele momento especial, em 1984, que serviu de trampolim para o FC Porto se tornar no clube português de maior sucesso além fronteiras, tem agora a sua homenagem com esta criação", escreveu o clube no site oficial. Veja acima as imagens divulgadas.