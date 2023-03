FC Porto: disputa entre Rodrigo Conceição e Pepê na direita e Grujic solta Eustáquio

Uribe vai cumprir castigo em Chaves e o sérvio fará parceria com o canadiano pela quarta vez.

Sérgio Conceição já sabe que vai ter de mexer no onze do FC Porto para a deslocação a Chaves, no sábado (20h30), uma vez que João Mário e Uribe foram expulsos com o Gil Vicente e terão de cumprir um jogo de suspensão [n.d.r. o mapa de castigos agora é divulgado apenas no final de cada semana]. No meio-campo, caberá a Grujic render aquele que ainda é o jogador mais utilizado dos dragões esta temporada - posição que o colombiano perderá se Pepê atuar, pelo menos, 67 minutos em Trás-os-Montes -, fazendo dupla com Eustáquio. Uma parceria que tem sido sucesso, diga-se. É verdade que Marko e Stephen ainda só coincidiram no onze portista em três ocasiões esta temporada, mas sempre com bons resultados: triunfos diante do Atlético de Madrid (2-1), Mafra (3-0) e Rio Ave (1-0).

Com esta dupla no meio-campo em simultâneo na presente temporada, o FC Porto está cem por cento vitorioso e Stephen até ganha maior projeção ofensiva: dois golos e uma assistência na conta pessoal.

E se a equipa dá-se bem com esta dupla de médios, também Eustáquio tem beneficiado particularmente da presença de Grujic a seu lado. O sérvio, por norma, é um jogador mais posicional e de equilíbrios defensivos, permitindo que o luso-canadiano pise terrenos mais avançados, ganhando assim projeção ofensiva.

Dois dos sete golos que Eustáquio tem esta temporada foram marcados quando jogou com Grujic ao lado: frente a Atlético de Madrid, no jogo que confirmou o primeiro lugar do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, e na deslocação a Mafra para a Taça de Portugal. Sendo que, neste último encontro, Stephen ainda acrescentou uma oferta - para Marcano - ao registo pessoal. Foi mesmo o único jogo em que teve duas ações decisivas distintas: golo e assistência. Só na recente receção ao Rio Ave, para o campeonato, é que não faturou.

Por falar em golos, refira-se que Grujic e Pepe são os únicos jogadores habitualmente utilizados que ainda estão em jejum esta época.

Disputa à direita entre Rodrigo e Pepê

Ao fim de 18 jogos, 17 dos quais consecutivos na condição de titular, João Mário vai ter de parar no sinal vermelho e ceder o lugar no onze do FC Porto. Expulso com vermelho direto frente ao Gil Vicente - após o árbitro Rui Costa ter ido ver as imagens do VAR -, o internacional sub-21 vai falhar pela primeira vez um jogo em 2023 e abre uma discussão a dois pela vaga: Rodrigo Conceição e Pepê são os candidatos e, no fundo, a decisão estará pendente das funções que Sérgio Conceição vai entregar ao brasileiro na deslocação a Chaves. Se "precisar" dele para o ataque, onde tem atuado nos últimos tempos, então será Rodrigo, que fez os 11 minutos finais com o Gil Vicente, a entrar. Manafá também é alternativa, mas não é de esperar que a vaga seja sua.