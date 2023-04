FC Porto disponibiliza bilhetes para visita ao Paços de Ferreira a partir de terça-feira

Adeptos do FC Porto

Os dragões visitam o conjunto pacense no próximo sábado, às 20h30, em jogo da 29.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto anunciou que a venda de bilhetes para a visita ao Paços de Ferreira, marcada para sábado (20h30) e relativa à 29.ª jornada da Liga Bwin, estará disponível a partir das 10h00 desta terça-feira, na loja do Associado do Estádio do Dragão.

Os ingressos terão o custo individual de 20 euros, sendo que a venda é exclusiva a sócios detentores de Lugar Anual.

De resto, o FC Porto refere que, em caso de disponibilidade, a venda de bilhetes será alargada aos restantes sócios a partir de quarta-feira. Caso se confirme, cada cartão de associado permitirá a compra de um bilhete e cada pessoa poderá adquirir dois ingressos, mediante a apresentação de dois cartões.