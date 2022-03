FC Porto discute top 3 europeu de rankings estatísticos com City e Bayern

Nas seis principais ligas, o FC Porto destaca-se em vários aspetos defensivos e ofensivos, ao ponto de ser mesmo a equipa que menos permite aos ataques adversários.

O domínio do FC Porto na Liga Bwin tem sido visível desde o início da prova e expressa-se em números relevantes quando comparados com as equipas das cinco principais ligas europeias.

Vinte e três vitórias e quatro empates em 27 jornadas são um indicador forte, mas há outros que ajudam a perceber os métodos que os dragões empregam para lá chegar e são disponibilizados pelo CIES - Observatório do Futebol. Numa conclusão simples, as médias por 90" dos dados ofensivos e defensivos que exibimos na infografia em cima transmitem a ideia de uma equipa autoritária, que impõe o jogo e dá poucas hipóteses ao adversário de forçar o seu.