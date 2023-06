FC Porto: Diogo Costa para vender por valor recorde

Só um guarda-redes motivou o pagamento de uma verba superior ao da cláusula de rescisão do portista (75 M€). Máximo em Portugal foram 40 M€; Necessidade dos dragões em vender leva interessados a tentar negociar por baixo um montante fixo, mas a SAD contra-argumenta com a valorização do internacional luso. Para o CIES, ronda os 65 M€.

Nenhum nome tem sido tão especulado como podendo deixar o FC Porto neste mercado como o de Diogo Costa. Uma temporada marcada pelo crescimento sustentado, com uma estreia num Campeonato do Mundo pelo meio, confirmou o potencial do guarda-redes para ser um dos melhores da posição a curto prazo e, nesse sentido, fará os dragões esticarem a corda até ao limite do possível numa eventual transação.

Embora os interessados estejam a tentar negociar por baixo uma verba fixa, jogando com a necessidade recorrente do clube em vender até 30 de junho, reafirmada há uma semana pelo diretor-financeiro da SAD, Fernando Gomes, os azuis e brancos apresentam como argumento a valorização do internacional português, que ainda ontem foi avaliado em 65,3 M€ pelo Observatório do Futebol (CIES). Só Ramsdale (78,6 M€), do Arsenal, e Donnarumma (75,3), do Paris Saint-Germain, surgiam à frente no ranking da posição neste estudo.