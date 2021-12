"FC Porto diferente sem Marega? Posso ter aqui 11 focas e elas não dão campeonatos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao encontro da Taça da Liga com o Rio Ave, agendado para as 21h00 de quarta-feira. Dragões já não têm hipóteses de seguir para a final four.

Jogo mais bonito: Acho uma graça... O meu trabalho é potenciar os jogadores que tenho à disposição. Ter variantes na nossa dinâmica ofensiva que permita desmontar os adversários. Em quatro anos, em três fomos o melhor ataque. O FC Porto joga de uma forma mais ligada, mais elaborada, na primeira e na segunda fase de construção, na fase de definição e de conclusão. Tudo aquilo que vem no curso de treinadores. Estou a par disso, até porque tive uma das melhores notas do curso, mas depois a realidade é outra se não temos gente para elaborar, para ligar e para jogar de uma forma mais bonita para o adepto. Não é que seja para mim. Sou amante de diferentes soluções para a equipa, seja ligada ou direta. O mais importante é fazer golos e não sofrer. Num ano foi de uma maneira, no outro foi de outra. Tivemos variantes diferentes quando ganhámos o campeonato e a Taça de Portugal."

Agora sem Marega: "Eu não queria que o Marega jogasse em apoio e que ligasse o jogo, porque ele tinha mais dificuldades em ligar o jogo. Ele deu muito ao FC Porto, ganhou títulos, conseguiu ser um jogador de grande nível, goleador do Estádio do Dragão. Era um mal-amado, mas ajudou muito o FC Porto. Posso ter aqui 11 focas e elas não dão campeonatos. É simples, mas há muito trabalho pelo meio."

Vitinha: "O Vitinha, um jogador que todos achavam que jogava apenas com a bola no pé, fez 13 km contra o Braga. É uma diferença enorme daquele jogador que esteve no Wolverhampton.

Isso é trabalho, nosso e do Vitinha. Os jogos são feitos de duelos, que não é andar à porrada. Tem a ver com uma bola, com uma segunda bola. Isso é importante, cada vez mais importante. O Bayern Munique, o Liverpool, e outras, são tiki-taka? Jogam, mas quando precisam de ser incisivas, são. Fica mais difícil para os outros ganharem jogos. São diferentes formas de atacar e de defender."