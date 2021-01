FC Porto deve levar médio da equipa B para Faro, Tulipa traça o perfil do jovem

Tulipa, que o treinou nos Sub-19 portistas, descreve Rodrigo como um jogador agressivo e com facilidade para ligar o jogo com os avançados. Mas diz que "só" tem pé direito e que podia finalizar mais

Rodrigo Valente foi a grande novidade do treino de sexta-feira do FC Porto, que voltou a contar com Francisco Conceição. Dadas as ausências de Sérgio Oliveira e Romário Baró, positivos à covid-19, Sérgio Conceição recrutou mais um dos campeões europeus de Sub-19. Em maio, Rodrigo já tinha treinado com a equipa principal, mas agora tem fortes possibilidades de ser integrado na convocatória para o Farense.

Rodrigo Valente tem 19 anos e soma 16 jogos e um golo nos bês, onde cumpre a segunda época. Em 2019/20 começou nos juniores, onde foi treinado por Tulipa. "É um miúdo muito equilibrado, que ataca bem e que intervém muito bem no processo defensivo. É agressivo, com facilidade para ligar o jogo com os atacantes, porque é bom tecnicamente. De todos os médios que o FC Porto tem formado, em termos de equilíbrio defesa/ataque, é dos mais consistentes. É um 8", apontou a O JOGO o seu antigo treinador.

Ainda assim, aponta-lhe alguns aspetos a melhorar? "O pé esquerdo para ele não existe, é só pé direito. Devia ser mais incisivo na chegada às zonas de finalização. Ele faz isso bem, mas esporadicamente. Hoje em dias os jogadores da posição 8 têm de evoluir para um patamar em que sejam influentes na finalização. O jogo está tão defensivo que a primeira vaga de ataque é um bocado controlada pelas linhas defensivas do adversário. São esses médios, vindos de trás e às vezes coma incorporação dos laterais, que fazem toda a diferença", explicou.

Por outro lado, Tulipa considera que Rodrigo é um jogador "agressivo" e com boa "capacidade de recuperação de bola". "Não é preciso dar-lhe grandes indicações para ele voltar, para defender e para ocupar o espaço. Mas até nesse aspeto pode evoluir. Nos duelos defensivos, muito dificilmente os médios que vêm da formação têm preponderância nesse jogo. É algo que fica muito distante daquilo que é o jogo de I Liga, porque em muitas das disputas de bola é preciso meter o corpo e reagir rapidamente para uma ou outra ação. É também por aí que pode melhorar, tanto o Rodrigo como muitos outros", referiu, atribuindo-lhe um 7 (em 10) como nota de avaliação.

"É um jogador muito do género do Uribe, mas define melhor os lances. No binómio defensivo e ofensivo, consegue ser muito equilibrado", concluiu.