"FC Porto deu exemplo de civismo, qualidade desportiva e energia"

Avelino Oliveira, número dois da Lista D, candidata ao Conselho Superior nas eleições do FC Porto.

Grande afluência. Surpreendidos? "Fomos surpreendidos por esta enorme afluência, o que foi bom, porque após deste período de pandemia faz-nos sentir um bocadinho do que é o aroma do que é vir ao estádio, ao pavilhão, sentir um jogo das modalidades ou do futebol e acho que isso mobilizou muito os adeptos. Foi no fundo os fim de semana fantástico. Sócios souberam dizer presente, vieram decidir os futuros órgãos sociais e isso é extremamente importante. Estamos muito satisfeitos com a campanha que fizemos, conseguimos passar a nossa mensagem a milhares de sócios, conseguimos divulgar as nossas ideias, Sempre de forma muito correta. O FC Porto deu grande exemplo de civismo, de qualidade desportiva e de energia do próprio clube e isso foi extremamente importante".

Lista D "já ganhou": "Como somos candidatos ao Conselho Superior, pusemos este órgão social no mapa, fizemos com que fosse discutido, dentro e fora do clube. Que o FC Porto comece a olhar de maneira diferente. Vai ter papel muito ativo no futuro, nesse sentido, já ganhámos".

Fim de semana de coisas boas: "Uma das coisas que nós reclamávamos era que eventualmente existia um défice de proximidade entre os sócios e os órgãos sociais, e o facto de haver um ato eleitoral tão envolvente é muito benéfico para o clube e deste fim de semana. Sairão muitas coisas boas para o futuro do FC Porto".

O que espera dos resultados? "Esperamos sempre ganhar, estamos conscientes que demos tudo, no sentido que passamos mensagem, que discutimos o FC Porto. Todo o Conselho Superior será representado por grandes portistas. Esperamos muito calmamente pelos resultados, para ver como o panorama ficou. Vai ser fim de tarde muito agradável a ver a contagem das urnas".

Principal objetivo para o próximo quadriénio: "O FC Porto tem sempre um princípio base que é ganhar, evidentemente, e ser o melhor clube português e para nós, do mundo. FC Porto tem grande desígnio, desde logo como saímos deste processo pandémico. FC Porto do futuro vai ser desenhado neste mandato e é nisso que queremos participar".