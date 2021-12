FC Porto detalha lesões de Pepe, Wendell e Evanilson

Pepe saiu na primeira parte do jogo com o Braga

Os três jogadores saíram com problemas físicos do duelo com o Braga e juntam-se a Marcano no boletim clínico.

O plantel principal do FC Porto teve direito a folga esta segunda-feira, mas, após o duelo com o Braga, o clube azul e branco divulgou uma nota informativa respeitante ao boletim clínico.

Pepe, Wendell e Evanilson saíram com problemas físicos do jogo de domingo e os dragões detalharam as lesões sofridas pelo trio, que acompanha agora Marcano (a cumprir tratamento) sob a atenção do departamento médico. O central e capitão de equipa sofreu um traumatismo e edema na perna direita, o lateral-esquerdo contraiu um traumatismo com hematoma na perna esquerda e o avançado está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo.

O regresso aos treinos está marcado para as 15h30 de terça-feira. Duas horas depois, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo contra o Rio Ave, a contar para a Taça da Liga (21h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão).