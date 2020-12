FC Porto detalha lesão sofrida por Pepe frente ao V. Guimarães

Central foi substituído ainda na primeira parte.

O FC Porto especificou esta quarta-feira qual a lesão sofrida por Pepe no jogo de terça-feira em Guimarães, frente ao Vitória local.

O experiente central e capitão de equipa dos dragões está a contas com uma contratura no músculo solear da perna direita e não treinou no Olival. Pepe foi substituído ainda na primeira parte da partida, por Sarr.

Por sua vez, Marcano fez exercícios de treino condicionado, enquanto Mbemba e Mbaye realizaram somente trabalho de ginásio.

Taremi, que também saiu com algumas dificuldades do encontro no Estádio D. Afonso Henriques, não surge no boletim clínico portista e terá treinado 100 por cento.

O FC Porto já prepara a receção ao Moreirense, referente à 12.ª jornada da I Liga, agendada para as 21h00 de domingo.