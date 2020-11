FC Porto detalha funeral de Reinaldo Teles: Dragão será palco de momento simbólico

A fotografia de Reinaldo Teles nos ecrãs gigantes do Estádio do Dragão

Histórico dirigente do clube azul e branco faleceu na quarta-feira, vítima de covid-19.

O FC Porto emitiu esta quinta-feira uma nota em que detalha os pormenores das cerimónias fúnebres - agendadas para esta sexta-feira - de Reinaldo Teles, histórico dirigente do emblema azul e branco que faleceu na quarta-feira, vítima de covid-19, aos 70 anos.

"Às 9h30, o corpo sairá do Hospital de São João rumo à Igreja do Bonfim onde, às 11 horas, se celebrará uma missa exclusiva à família de Reinaldo Teles", pode ler-se na referida nota, que anuncia um momento simbólico no Estádio do Dragão.

"Posteriormente, a viatura fúnebre fará o trajeto até ao Estádio do Dragão para que seja cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao adepto, associado, atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador com mais de meio século de ligação ao emblema portista", acrescenta o FC Porto. Seguir-se-á o trajeto até ao Cemitério do Prado do Repouso, onde será sepultado o corpo de Reinaldo Teles.