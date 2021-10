FC Porto detalha as lesões sofridas por Marcano e Uribe frente ao Boavista

Ambos realizaram tratamento no arranque da preparação para o jogo de San Siro.

O plantel do FC Porto começou este domingo a preparar o encontro em casa do Milan, da quarta ronda da Champions, e com mais dois nomes no boletim clínico: Marcano e Uribe. Ambos deixaram o encontro com o Boavista, na tarde de sábado, com problemas físicos.

"No boletim clínico portista figuram os nomes de Wendell (tratamento), Matheus Uribe (tratamento a uma lesão muscular na coxa direita) e de Marcano (tratamento a uma entorse no tornozelo direito)", informou o FC Porto no site oficial.

O médio colombiano foi substituído no segundo tempo do dérbi, enquanto Marcano se manteve até ao fim - Conceição não tinha mais substituições para fazer -, mas em evidentes dificuldades e na zona do meio-campo.