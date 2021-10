FC Porto destaca o "abundante desperdício de oportunidades" após derrota

O FC Porto está fora da Taça da Liga depois de ter perdido por 3-1 nos Açores, no reduto do Santa Clara.

No dia seguinte à derrota por 3-1 frente ao Santa Clara, que dita a eliminação da Taça da Liga, o FC Porto, através da newsletter Dragões Diário, reconheceu "o abundante desperdício de oportunidades" contra uma equipa que teve uma "enorme eficácia".

"O objetivo era vencer a Taça da Liga pela primeira vez, mas ainda não será desta. No jogo de estreia na fase de grupos da competição, o FC Porto foi derrotado pelo Santa Clara por 3-1 e perdeu a possibilidade matemática de se qualificar para a final four. O encontro de Ponta Delgada ficou marcado pela enorme eficácia dos açorianos, em contraste com o abundante desperdício de oportunidades pelos azuis e brancos", escrevem os dragões.

"Sérgio Conceição reconheceu o mérito de quem ganha e o demérito de quem não faz mais para ganhar o jogo. O treinador considerou que o FC Porto entrou bem na partida e teve ocasiões mais do que suficientes para outro desfecho, que não aconteceu porque ontem foi um dia em que, nos momentos-chave, o adversário aproveitou e fez golos", pode ainda ler-se.