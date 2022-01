A despedida emotiva do FC Porto a Corona, agora jogador do Sevilha

Corona exibe camisola do FC Porto no momento da despedida da Invicta

FC Porto publicou um vídeo nas redes sociais em jeito de despedida. "As páginas que escreveste no FC Porto não se apagam. Felicidades, Tecatito", pode ler-se.

Está oficializada a transferência de Jesús Corona do FC Porto para o Sevilha. O internacional mexicano assinou um contrato com o clube espanhol válido até 2025. Nas redes sociais, os dragões despediram-se de forma emotiva. Primeiro, com um vídeo onde surgem alguns lances do jogador. "As páginas que escreveste no FC Porto não se apagam. Felicidades, Tecatito", surge escrito.

Depois, o FC Porto publicou uma imagem do jogador antes da partida para Espanha, na quinta-feira à noite, no momento em que Corona exibe a camisola do FC Porto. "Como Nós, um de Nós", surge como legenda.

Corona deixa na memória dos adeptos alguns momentos de génio. De resto, em 2019/20 chegou a ser considerado o melhor jogador do campeonato e em 2020 o Melhor do Ano para os leitores de O JOGO. Durante o período no FC Porto, realizou 287 jogos - é o quarto estrangeiro mais utilizado de sempre pelos dragões -, apontou 31 golos, realizou 58 assistências e conquistou dois campeonatos, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça de Portugal.