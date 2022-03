FC Porto depois de um desaire europeu: fatura foi sempre entregue

Na era Sérgio Conceição, o FC Porto nunca vacilou após uma derrota nas competições europeias. Tondela já passou por isso.

Não passou pela preparação do jogo, mas não deixa de ser um dado curioso: o FC Porto de Sérgio Conceição nunca vacilou depois de sofrer derrotas nas provas europeias. O desaire com o Lyon, quinta-feira passada, foi o 18.º na UEFA desde 2017/18 e os dragões venceram os outros 17 desafios que se seguiram, com três desses registos a dizerem respeito à presente época: derrotaram Paços de Ferreira e V. Guimarães depois dos desaires com o Liverpool e bateram o Braga na ressaca do triunfo do Atlético de Madrid no Dragão.

Desde a receção aos colchoneros, aliás, que os portistas não perdiam, num percurso que acumulou 18 jogos. Segue-se o Tondela, que por acaso também já pagou uma fatura europeia, na última temporada, depois da derrota com o Chelsea na Liga dos Campeões.