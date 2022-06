FC Porto: depois de Barcelona e Manchester United, Vitinha é associado ao Arsenal

Notícia sobre uma venda iminente gerou uma onda de contestação por parte dos adeptos.

Vitinha foi ontem associado ao Arsenal e, segundo o jornal Mirror, a cláusula de 40 milhões de euros do médio "pode ser considerada uma pechincha, tendo em conta a idade e o potencial que demonstra".

O alegado interesse dos "gunners" surgiu no dia em que O JOGO deu conta do interesse de alguns dos colossos europeus, dispostos a bater a cláusula de rescisão. Uma informação que teve impacto no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e em Inglaterra, o que não deixa de ser compreensível, tendo em conta que o internacional português foi apontado ao Barcelona e ao Manchester United.

A notícia, contudo, deixou os adeptos do FC Porto preocupados. Nas redes sociais e nos fóruns ligados ao clube, rapidamente surgiu uma onda de contestação à possível venda do médio, com muitos portistas a pedirem à SAD para renovar o contrato e aumentar a cláusula. Houve até quem sugerisse que fosse para números superiores aos de Pedri, médio do Barcelona, que está "preso" por mil milhões de euros!

Vitinha, para já, vai gozando férias, mas o seu nome é cada vez mais associado aos grandes clubes europeus.