FC Porto denuncia: "Adjunto do Casa Pia passou o encontro a desafiar o banco" dos dragões

Portistas recorreram à newsletter diária do clube para acusar Vasco Matos

O FC Porto venceu no domingo o Casa Pia, por 2-1, após reviravolta e num jogo cujo final ficou marcado por muita confusão e polémica, com os dois bancos a exaltarem os ânimos e Sérgio Conceição a fazer um gesto com as mãos, sorrindo, para o adversário.

Esta segunda-feira, os dragões recorreram à newsletter diária do clube para falar de "uma derrota do antijogo e das provocações gratuitas" e acusar o treinador-adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, de passar "todo o encontro a desafiar o banco" portista.

"No FC Porto luta-se até fim por tudo aquilo a que se pode aspirar, seja nos treinos, nos jogos ou nas competições, e ontem isso voltou a ficar provado. Depois de o Casa Pia ter ido para o intervalo a vencer, o Dragão teve de esperar pelo minuto 93 para celebrar o golo da reviravolta, marcado por Namaso. Antes, Taremi tinha assinado o empate. Os campeões nacionais repuseram a diferença de quatro pontos para o primeiro lugar e de cinco sobre o terceiro", começa-se por ler na "Dragões Diário". Mais à frente, aparecem as acusações:

"O triunfo foi merecido não só por a equipa ter lutado por ele até ao limite, mas também por ter significado uma derrota do antijogo e das provocações gratuitas. Um dos destaques da noite pela negativa foi a atuação de Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia que na primeira volta festejou o empate como se tivesse ganho algo de muito importante e que ontem passou todo o encontro a desafiar o banco do FC Porto. (...) A luta continua no sábado, em Famalicão", denunciaram os portistas.