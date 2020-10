FC Porto deixa Manchester com uma dúvida e dois casos para voltar a avaliar

Uma mazela trazida de Alvalade deixou Otávio na bancada e em dúvida para o Gil Vicente. Colombiano e português saíram com queixas mas nada de alarmante.

Do encontro de Manchester sobraram uma dúvida e dois casos para voltar a avaliar nos próximos dias, antes da receção do FC Porto ao Gil Vicente, marcada para sábado: Otávio, Luis Díaz e Fábio Vieira.

Comecemos pelo primeiro. A ausência do médio brasileiro da ficha de jogo surpreendeu e, no rescaldo da partida, Sérgio Conceição explicou o que se passou. "O Otávio saiu do jogo com o Sporting com um pequeno problema muscular. Testámos ontem [anteontem], mas não se sentiu confortável", revelou o treinador, que não quis arriscar nada: "Não é nada de grave, mas podia agravar-se se o Otávio jogasse. Não conseguia sequer acelerar".

Depois, no decorrer da partida, Luis Díaz e Fábio Vieira foram substituídos também por culpa de condicionalismos físicos. "Sim, foi por aí...o Díaz estava com fadiga muscular", explicou Sérgio sobre o colombiano, autor do golo dos dragões, mas o primeiro a sair, aos 55", logo após uma arrancada de vários metros até à área. Depois, aos 77", Taremi rendeu Fábio Vieira. Minutos antes, o português teve de receber assistência médica. "Levou uma pancada forte, tem um pequeno problema no pé", confirmou Conceição. O calendário está apertado e muito...