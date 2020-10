FC Porto defronta Marselha: Villas-Boas e Ricardo Carvalho de regresso ao Dragão

Treinador português defronta o clube do coração.

O FC Porto vai ter pela frente o Marselha de André Villas-Boas no grupo C da Liga dos Campeões, onde vai defrontar também Manchester City e Olympiacos.

Será assim o regresso do treinador ao Dragão, bem como de Ricardo Carvalho, seu adjunto.

Apesar de uma boa estreia na Ligue 1, com um triunfo sobre o PSG por 1-0, o Marselha vem de uma sequência de três resultados negativos no campeonato, com uma derrota (2-0) frente ao Saint-Étienne e empates (1-1) com Lille e Metz.

No confronto direto, o Marselha é o único adversário do grupo sobre o qual o FC Porto leva a melhor, com três triunfos, um empate e nenhuma derrota.