FC Porto: defesa expõe ferida no ataque

Média de golos sofridos é a mais alta da era Conceição. Ataque produz mais que o Benfica, mas a ineficácia segue sem cura

O rendimento do FC Porto na primeira volta da Liga foi prejudicado por algumas feridas, mas nenhuma se revelou tão prejudicial como a aberta na defesa. Nunca, na era Sérgio Conceição, a equipa portista sofreu tantos golos como esta temporada no campeonato. A média nas primeiras 17 jornadas fixou-se nos 0,65 golos por jogo, quase o dobro da registada pelo Benfica, que terminou esta primeira metade da competição com a melhor média... da história do clube (0,35). As estatísticas da prova indicam que os dragões até permitem menos remates aos adversários do que os encarnados, mas consentem mais na direção da baliza. Por isso, acabaram por sofrer mais do que as oportunidades criadas pelo opositor faziam prever (11 em vez de 10) enquanto que a equipa de Bruno Lage encaixou menos cinco do que o expectável (11). [ver infografia].

Esta quebra no rendimento defensivo acabou por expor ainda mais o problema ofensivo do FC Porto, que continua sem encontrar uma cura para a falta de eficácia no momento de atirar à baliza. Principalmente em comparação com o grande rival na corrida pelo título. Os portistas até foram os únicos que faturaram em todas rondas disputadas até agora, mas só isso não chegou para mudar o rumo dos acontecimentos em alguns jogos, como aconteceu na sexta-feira, na derrota com o Braga. Os azuis e brancos marcaram mais três golos do que o esperado (32), mas a verdade é que o Benfica acabou por faturar mais 13 do que era expectável (29) tendo em conta a qualidade das ocasiões de que dispôs.