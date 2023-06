FC Porto defende ser o clube português mais titulado e diz que na Supertaça está a prova

Publicação de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do clube, nas redes sociais.

O FC Porto conquistou a Taça Portugal, ao vencer o Braga por 2-0, e atingiu os 84 títulos no palmarés. Um feito que o clube assinalou ontem nas redes sociais com uma publicação, onde reclama que ser o clube português com mais títulos oficiais. A opinião foi reforçada por Francisco J. Marques, que nas redes sociais divulgou uma imagem da Supertaça conquistada no arranque da temporada, frente ao Tondela.

"Esta foto da Supertaça mais recente conquistada pelo FC Porto, no verão de 2022, não deixa margem para dúvidas. A lista dos vencedores gravada em plena taça começa com o nome do primeiro vencedor, que foi o FC Porto. O resto é fake news", escreveu o diretor de comunicação e informação do clube.

"Isto nem sequer é muito importante, nenhum adepto gosta mais do FC Porto ou do Benfica por ter mais um, dois ou três troféus. Mas não se pode ficar indiferente perante a difusão constante de mentiras, em especial quando são feitas por gente que tem a obrigação de falar verdade", defendeu.

"Só por má fé, ou por benfiquismo doentio se pode defender que FC Porto e Benfica partilham a liderança do ranking de títulos, ambos com 84 troféus. Não é verdade, o FC Porto tem 84 troféus oficiais, enquanto o Benfica tem 83 troféus oficiais", rematou.

Os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça. Isto porque, por um lado, a FPF considera que as duas primeiras Supertaças, ganhas pelo Boavista e pelos encarnados, foram oficiosas. Por outro, contabiliza essa vitória no palmarés das águias, que assim ficam também com 84 títulos.