FC Porto de volta à ação no Dragão a 29 de julho: Rayo Vallecano é o adversário

Dragões defrontam a equipa da Liga espanhola a partir das 19h00.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que, no dia 29, voltará à ação no Estádio do Dragão frente ao Rayo Vallecano, num jogo de preparação que servirá para marcar o arranque da época 2023/24 no reduto azul e branco.

O pontapé de saída do embate com a equipa da Liga espanhola, onde atua o ex-dragão Falcao, está marcado para as 19h00, mas a animação vai começar mais cedo, na Praça do Dragão, a partir das 14h00.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir das 10h00 deste sábado, online e na Loja do Associado do Estádio do Dragão, sendo que o encontro com o Rayo está incluído no Lugar Anual. A partir das 10h00 de terça-feira, a venda será alargada às FC Porto Stores e os preços variam entre os 10 e os 50 euros.