FC Porto de Sérgio Conceição tem sido um especialista em reações

Defronta este sábado o Vizela, depois do desaire em Braga.

O FC Porto viu o Sporting encurtar a distância para o primeiro lugar, mas a equipa de Conceição continua bem lançada para a conquista do título que até pode acontecer já nesta jornada. Bastará fazer um melhor resultado do que os leões.

Vencer o Vizela, no Dragão, é fundamental para colocar pressão no rival, que só joga no dia seguinte. Ora, há dois dados históricos que jogam a favor dos portistas: o Vizela nunca pontuou na casa do FC Porto - embora também só tenha jogado duas vezes na condição de visitante - e as boas reações que a equipa de Sérgio Conceição tem às derrotas. No percurso de quase cinco temporadas, o FC Porto foi derrotado 35 vezes sendo que nas 34 anteriores só por duas vezes não saiu por cima a seguir. Numa empatou a zero com o Sporting e na outra perdeu com o Krasnodar (depois de ter saído derrotado de Barcelos).

De resto, há um dado curioso que resulta desta análise: o Braga é, de longe, a "besta negra" dos portistas. Os minhotos venceram por cinco vezes (quase 15 por cento), a última das quais na segunda-feira. Igual só o Liverpool, mas aí numa dimensão europeia.