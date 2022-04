FC Porto de Sérgio Conceição tem na mira o recorde europeu do Milan

Vitória em Guimarães deu recorde interno, sábado pode igualar o registo do Milan de Capello.

O recorde de invencibilidade no campeonato - de 57 jogos - batido na sequência do triunfo em Guimarães é "apenas" o mais recente dos feitos que Sérgio Conceição tem colecionado enquanto treinador do FC Porto em cinco épocas.

Aliás, foram dois os máximos atingidos no "Berço", porque além dessa nova melhor marca nacional, bateu ainda uma interna: 12 vitórias consecutivas fora de casa no campeonato, mais uma do que as que o clube teve com Artur Jorge e Jesualdo Ferreira.