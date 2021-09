Treinador do FC Porto exibe um registo positivo.

O impacto do desgaste acumulado nas provas continentais no desempenho interno das equipas foi tema abordado na conferência de Sérgio Conceição, no sábado, mas a verdade é que o treinador do FC Porto exibe um registo positivo na chamada "ressaca" europeia.

Em quatro épocas sob a orientação do antigo internacional português, os dragões contam 32 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Contudo, 14 dos triunfos foram pela margem mínima.