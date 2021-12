Os destaques da sessão de trabalho desta terça-feira.

O plantel do FC Porto cumpriu na manhã desta terça-feira mais um treino tendo em vista o clássico com o Benfica, na próxima quinta-feira (21h00). De acordo com a informação colocada no site oficial dos dragões, não se registam mudanças no que toca ao boletim clínico, que conta com Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic (treino integrado condicionado).

O FC Porto entrará em campo com quatro pontos de vantagem para um Benfica que terá Nélson Veríssimo no comando técnico, depois de anunciada a saída de Jorge Jesus.