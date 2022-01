FC Porto cumpriu mais um treino numa sessão com seis baixas

Entre lesionados e jogadores nas respetivas seleções.

O FC Porto realizou na manhã desta terça-feira mais um treino no Olival ainda com quatro jogadores no boletim clínico. De acordo com a informação divulgada no site oficial, Manafá e João Mário fizeram apenas tratamento, enquanto Pepe e Marcano realizaram tratamento e trabalho de ginásio.

Além das baixas por motivos físicos, Sérgio Conceição não conta com Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau), que estão ao serviço das respetivas seleções e a preparar a participação na CAN.



O próximo jogo do FC Porto está agendada para as 18h00 de sábado, em casa do Estoril. Recorde-se que o clube canarinho pretende adiar o duelo da ronda 17 do campeonato devido ao surto de covid-19 no plantel.