FC Porto cumpre mais uma etapa antes de Famalicão com um nome no boletim clínico

Marko Grujic voltou a realizar treino condicionado.

O plantel do FC Porto continuou esta quinta-feira a preparar o encontro de Famalicão, da segunda jornada da Liga Bwin. De acordo com a informação prestada no site oficial, Marko Grujic continua a ser o único jogador a constar do boletim clínico. O médio sérvio realizou treino condicionado.

Os dragões medem forças com o Famalicão no próximo domingo, numa partida com início às 18h00. A equipa de Sérgio Conceição derrotou o Belenenses por 2-0 na ronda inaugural, enquanto a formação de Ivo Vieira saiu derrotada de Paços de Ferreira pelos mesmos números.