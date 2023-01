FC Porto critica arbitragem e aponta lances no Varzim-Benfica e no duelo com o Casa Pia

Azuis e brancos consideram ter sido prejudicados frente ao Casa Pia, num lance de eventual penálti sobre Galeno, e criticam o VAR daquele encontro, Hugo Miguel. Apontam ainda ao Varzim-Benfica, da Taça de Portugal.

Na newsletter Dragões Diário desta quinta-feira, o FC Porto tece críticas à arbitragem do jogo frente ao Casa Pia (0-0), de sábado, e também ao Varzim-Benfia (0-2), dos oitavos de final da Taça de Portugal, em que, consideram os azuis e brancos, ficaram por assinalar dois penáltis a favor da equipa poveira.

"Para que na disputa desses troféus impere a verdade desportiva, é essencial que atuem em conformidade. Infelizmente, isso não tem acontecido. Na terça-feira, na Póvoa de Varzim, o Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal depois de vencer por 2-0 um jogo em que, segundo os especialistas, ficaram por assinalar dois penáltis a favor do Varzim. Tendo em conta que o videoárbitro era Bruno Esteves, não foi surpreendente", lê-se na nota.

Os dragões criticam depois Hugo Miguel, VAR no jogo do campeonato no Jamor: "E o que se passou nesta ronda da Taça é ainda mais relevante se tivermos em consideração que surge na sequência de um jogo do campeonato marcado por um erro grave. O penálti que ficou por assinalar sobre Galeno no duelo com o Casa Pia - reconhecido, até, por um painel da CMTV composto por antigos jogadores que são adeptos de outros clubes e por representantes da imprensa de Lisboa - fica para a história como mais um erro com impacto num resultado do campeonato, na distribuição de pontos e na classificação da liga. E também não foi surpreendente, na verdade, tendo em conta que o videoárbitro era Hugo Miguel. Basta recordar dados avançados pela imprensa no final de 2020/21 e baseados nas análises de especialistas em arbitragem: na altura, Hugo Miguel tinha um histórico de oito erros em prejuízo do FC Porto e um a favor; 19 erros a favor do Benfica e apenas quatro contra; e oito a favor do Sporting e 12 contra. Desde então, protagonizou a proeza de provocar, em Braga, a primeira derrota do FC Porto no campeonato em 58 jogos."

A terminar, os portistas falam numa "sucessão de erros" e num "sistema de incompetência". "Como é evidente, pode ser uma enorme coincidência que, de acordo com as opiniões dos especialistas, determinados árbitros cometam erros graves quase sempre a favor dos mesmos e quase sempre contra o FC Porto. Mas essa sucessão de erros é, no mínimo, um sintoma de incompetência que não pode ser tolerada. Os adeptos merecem respeito e exigem que seja o mérito desportivo a decidir o vencedor de cada prova", refere o clube nortenho.