FC Porto cria canal no Instagram: "Uma nova forma de te manteres a par..."

O FC Porto criou esta quinta-feira um canal no Instagram, com Fábio Cardoso a ter dado as boas-vindas aos adeptos que já seguem o clube naquela rede social por via de um vídeo.

Leia também Ciclismo Organização do Tour não quer ver repetidos incidentes com motos: "Deverá ser o efeito Netflix..." A organização da Volta a França em bicicleta vai procurar soluções para evitar incidentes com motos nas subidas, como os que aconteceram nesta edição, indicou esta quinta-feira o diretor técnico da prova à agência France-Presse.