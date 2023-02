FC Porto continuou a preparar o clássico com sete jogadores em tratamento

Jogo com o Sporting agendado para a tarde de domingo.

O plantel do FC Porto realizou na manhã desta sexta-feira mais um treino de preparação para o clássico com o Sporting. Segundo informou o clube no site oficial, continuam a ser sete os jogadores entregues ao departamento clínico.

Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustaquio, Otávio, Gabriel Veron e Evanilson realizaram apenas tratamento e, desse modo, não estiveram às ordens de Conceição, ao contrário de Vasco Sousa, jovem médio da equipa B que se estreou pela formação principal frente ao Vizela, na ronda anterior.



O jogo entre leões e dragões tem início marcado para as 18h00 de domingo.