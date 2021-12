Partida com início às 20h30 de domingo.

O FC Porto realizou na manhã deste sábado mais um treino tendo em vista o jogo com o Braga, da ronda 14 da Liga Bwin. Relativamente ao boletim clínico, não há alterações em relação ao dia anterior: Marcano realizou tratamento e Francisco Conceição treino integrado condicionado.

Os dragões recebem a formação minhota numa partida agendada para as 20h30 de domingo. A equipa de Sérgio Conceição lidera o campeonato, a par do Sporting, com 35 pontos, mais dez do que o Braga.