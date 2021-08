Plantel do FC Porto defronta a Belenenses SAD, no domingo

O FC Porto voltou esta quinta-feira a treinar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para preparar o encontro da primeira jornada do campeonato, frente à Belenenses SAD, que se realiza no próximo domingo às 18h00.



Matheus Uribe, a fazer treino integrado condicionado, e Marko Grujic, em tratamento, permanecem no boletim clínico.



Os Dragões voltam a treina esta sexta-feira, novamente no Olival.