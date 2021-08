FC Porto continua preparação para o Arouca com três nomes no boletim clínico

Dragões recebem o Arouca no sábado, em jogo agendado para as 18h00, no Estádio do Dragão.

O FC Porto continuou esta terça-feira a preparação para a receção ao Arouca, a contar para a quarta jornada da Liga Bwin.

Otávio e Marchesín, a realizar tratamento, e Marko Grujic, que fez exercícios de treino condicionado, continuam a ser os três nomes presentes no boletim clínico dos dragões.

