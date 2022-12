FC Porto continua preparação para Chaves com dez ausências

Dragões preparam o jogo da Taça da Liga com o Chaves marcado para quinta-feira, 8 de dezembro.

O FC Porto trabalhou na manhã desta quinta-feira no Olival com vista a preparar o duelo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga em Chaves. Sérgio Conceição continuou a não contar com dez jogadores.

Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Taremi (Irão) estão ao serviço das seleções e Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento), Gabriel Veron (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) recuperam de lesão.

Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva, da equipa B, voltaram a ser chamados ao treino da formação principal.

Amanhã de manhã há novo treino para os portistas, que jogam em Chaves no dia 8 de dezembro, quinta-feira, às 19h00.