Manafá e Uribe realizaram tratamento e ginásio e são os dois nomes que constam do boletim clínico portista.

A preparação do FC Porto para a final da Taça de Portugal (domingo, às 17h15), diante do Tondela, continua com dois nomes do boletim clínico: Manafá e Uribe, que esta quarta-feira realizaram tratamento e ginásio.

Os azuis e brancos voltam a treinar na manhã de quinta-feira.