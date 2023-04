FC Porto continua a preparar Santa Clara com um nome no boletim clínico

João Mário continua a ser o único jogador fora das opções de Sérgio Conceição

O FC Porto continuou esta quinta-feira a preparação para a receção ao Santa Clara, partida da 28.ª jornada da Liga Bwin agendada para as 20h30 de sábado, com um nome no boletim clínico, sendo que João Mário, a realizar tratamento, é o único a não treinar sob as ordens de Sérgio Conceição.

O plantel volta a treinar na sexta-feira, em sessão de trabalho agendada para as 10h30, no Olival. O treinador do emblema azul e branco fará, de seguida (12h00), a antevisão ao encontro.

