Estreia no campeonato marcada para domingo.

O plantel do FC Porto continuou a preparar a estreia no campeonato 2021/22, com dois nomes no boletim clínico. De acordo com a informação disponibilizada no site oficial, Matheus Uribe fez treino integrado condicionado e Marko Grujic esteve limitado a tratamento.

Sábado de manhã há nova sessão de trabalho, depois da qual Sérgio Conceição irá fazer a conferência de antevisão (12h00).

A receção ao Belenenses tem início marcado para as 18h00 de domingo.