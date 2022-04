FC Porto prepara jogo com Portimonense com três no boletim clínico

Jogo da ronda 30 agendada para o próximo sábado.

O FC Porto preparou na manhã desta terça-feira, com um treino no Olival, o encontro com o Portimonense, da ronda 30 do campeonato, com três nomes no boletim clínico. Segundo informou o clube no site oficial, Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (tratamento) ainda estão fora das contas de Conceição.

A partida com a formação algarvia está agendada para as 20h30 do próximo sábado. Os dragões seguem na liderança do campeonato com seis pontos de vantagem para o Sporting, que recebe o Benfica no domingo.