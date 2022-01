FC Porto continua a preparar o Marítimo: confira as notas do treino

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Dragões recebem os madeirenses no domingo, às 20h30.

O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira com a preparação para o jogo de domingo (20h30) frente ao Marítimo, referente à 20.ª jornada da Liga Bwin e, no Olival, Sérgio Conceição voltou a contar com João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges às ordens.

Manafá (tratamento), Pepe, Marcano e João Mário (treino condicionado) mantêm-se no boletim clínico dos dragões. Zaidu, por sua vez, já chegou ao Porto, após a eliminação da Nigéria na CAN, mas ainda não integrou os trabalhos azuis e brancos.

Luis Díaz, Uribe e Taremi estão ao serviço das respetivas seleções e não treinaram. O trio vai falhar o embate com os insulares.

Na sexta-feira, às 10h30, há novo treino no Olival.