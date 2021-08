FC Porto continua a preparar o Arouca com três baixas

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Equipa azul e branca defronta o Arouca no sábado (18h00), no Estádio do Dragão.

O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação para o duelo de sábado (18h00) com o Arouca, referente à quarta jornada da Liga Bwin.

No Olival, os dragões realizaram um treino vespertino e Sérgio Conceição voltou a n​​​​​​ão poder contar com Marchesín e Otávio, ambos em tratamento, e Grujic, com o médio sérvio a cumprir plano de treino condicionado.

O plantel azul e branco volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, novamente no Olival.