Plantel do FC Porto com a mira em Portimão

Partida da ronda 24 disputa-se no próximo sábado.

O FC Porto continuou esta quinta-feira a preparar o encontro com o Portimonense, da ronda 24 da Liga NOS e agendado para as 18h00 de sábado. De acordo com a informação do clube no site oficial, continuam ser dois os jogadores no boletim clínico: Mbaye (treino integrado condicionado) e Marcano (tratamento).

Sérgio Conceição orienta nova sessão sexta-feira e a partir das 12h30 irá fazer a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a equipa algarvia.