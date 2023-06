FC Porto continua a preparar final do Jamor com uma baixa

João Mário continua de fora e é baixa para a final da Taça de Portugal.

O FC Porto deu seguimento à preparação para a final da Taça de Portugal esta quinta-feira, com uma sessão de treino matinal no Olival.

João Mário, que voltou a realizar tratamento a uma lesão no joelho direito, mantém-se como "cliente" único do boletim clínico. O lateral-direito, como O JOGO adianta na edição de hoje, ainda tem várias semanas de recuperação pela frente e, por isso, é baixa certa para o duelo de domingo (17h15) com o Braga.

Esta sexta-feira, às 10h30, há novo apronto no Olival.