FC Porto realizou mais um treino no Olival

Gabriel Veron e Evanilson mantêm-se sob alçada do departamento médico.

O FC Porto deu esta sexta-feira seguimento à preparação do jogo com o Moreirense, marcado para as 18h45 de segunda-feira e referente à ronda inaugural da I Liga 2023/24.

À semelhança da véspera, Gabriel Veron e Evanilson mantiveram o regime de tratamento, estando indisponíveis para o duelo com os cónegos, no Estádio Comendador Joaquim Almeida de Freitas.

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival.