FC Porto continua a preparar clássico com dois nomes no boletim clínico

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

O FC Porto continuou esta quinta-feira a preparação para o clássico com o Sporting, agendado para as 20h30 de 11 de setembro (sábado).

Sérgio Conceição voltou a não poder contar com os 14 internacionais do plantel, que continuam ao serviço das respetivas seleções nacionais, nem com o guarda-redes Marchesín (a realizar tratamento e ginásio) e o médio Marko Grujic (a fazer treino integrado condicionado).

Os azuis e brancos voltam a treinar às 10h30 de sexta-feira.